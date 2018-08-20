Onyekuru on numara

Galatasaraylılar çok beklediler transferler için. Yıllarca uçaklar indi, uçaklar kalktı. Çok turşu geldi Türkiye'ye. Zaten gelenler Avrupa'dan oluyordu. Giderken ya Arap ülkelerine ya da Çin'e gidiyorlardı. Yani İstanbul aktarma istasyonu gibiydi. Hala öyle değil mi? Öyle.

Bunun değişmesi lazım. Şimdi Galatasaray iki tane oyuncu aldı. Biri Onyekuru biri Emre Akbaba. Dün akşamki görüntüye göre ikisi de Galatasaray takımında banko oynayacaklar. Veya şöyle diyebiliriz; Bu ikili Galatasaray'da oynayan diğer ithal oyuncuların burunlarının kalkmasını engelleyecek. Bir yerde kulübü tehdit etmelerini!

Küçük takımlar mümkün olduğu kadar doğru transferler yaparken -bu doğruluğu nasıl değerlendiriyoruz bir de o var- çok büyük paralar vermeden fena da işler yapmadılar yıllarca. Ama büyükler için aynı şeyi söyleyemeyiz.

Galatasaray aman aman futbol mu oynadı? Hayır. Çok top kaybı yaptılar. Maçın sonlarına geldikçe önde olmalarına rağmen, doğru top kullanmaları gerekirken, müthiş top kayıpları yaptılar. Mesela Belhanda...

Mesela Selçuk.

Emre Akbaba orta sahadan topla hareket ederek ceza alanı civarındaki arkadaşlarıyla verkaç yapmayı ve ara pas atmayı seven bir oyuncu. Ama ilk maçı olunca arkadaşları onu anlayamadılar. Emre Akbaba'ya yaklaşması gereken yerlerde ileriye kaçtılar.

İleriye kaçmaları gereken yerlerde Emre Akbaba'ya yaklaştılar. 2-3 maç sonra birbirlerine alışırlar.