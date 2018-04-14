Güzel bir idman maçı oldu!

Ligimiz başlıyor, 6-7 maç geçiyor; takımlarda fazla hareket yok...

Diyoruz ki, "Daha sezon yeni başlıyor, sonra açılırlar..." Devre arası oluyor, tatiller yapılıyor; sonra lig yeniden başlıyoruz.

Bu kez de diyoruz ki, "Ya, devre arasından yeni çıkıldı, birkaç haftaya iyi oynamaya başlarlar..." Hemen ardından Milli maçlar geliyor.. Milli maçlardan sonra yine bir şey oynanmıyor!

Ve sezon sonu geliyor... Bu kez de, "Artık bundan sonra sadece galibiyet önemli, iyi ve keyif veren futbol beklemeyin" deniyor...

Beşiktaş dün gece oyuna başladı, hakimdi...

Bitirdi, yine hakimdi...

Peki, Akhisar pozisyona girdi mi, girdi.

Beşiktaş girdiğini attı, Akhisar girdiğini atamadı!

Haa, Akhisar biraz zorlasaydı bir şey yapabilir miydi, bence hayır!



AKLI GALATASARAY'DAYDI

Çünkü Akhisar biraz zorlasaydı, Beşiktaş bu sefer tempolu artıracaktı.

Siyah-beyazlılar, Akhisar'ı yenmek için ne kadar oynanacaksa, o kadar oynadılar.

Doğrusu şu ki, hiç de zorlanmadılar. Güzel bir antrenman maçı oldu.

Benim takıldığım olay, Akhisar sanki lig bitmiş gibi oynadı. Bugüne kadar aldıkları puan yeter mi, bilemem. Oyunun son 7-8 dakikasında siyah-beyazlılar daha da fazla gol atmak istemediler.

Geride top çeviriyorlardı. Zaten maçın son 10 dakikasında iki taraf futbolcuları da "Bitse de gitsek" diyorlardı...

Akhisar, belki de üç gün sonra Galatasaray ile oynayacağı Türkiye Kupası karşılaşmasını düşünüyordu. Doğru, kupa kestirme yoldan iyidir, başarıdır ama ne demişler; Dimyat'a pirince giderken, evdeki bulgurdan olmasınlar!..

Akhisar şunu unutmamalı. Yıllar önce Antalyaspor nerelerde geziyordu.. Sonra ne oldu bilinmez motorları bozulmuş uçak gibi yere çakılıp, 2. Lig'e düştüler.

Her şeyden ders çıkarmak lazım...