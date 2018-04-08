TALiSCA VE SAZ ARKADAŞLARI

Galatasaray ile Beşiktaş'ın, bundan sonra şampiyonluğa oynamayan takımlarla yapacağı maçları çok zor geçmez. İki takım da şampiyonluk havasına girmişler. Düşme hattında da olsa, orta sıralarda da olsa; diğer rakiplerini yenerler. İş; kendi aralarında ve Başakşehir ile oynayacakları maçlara kalır diye tahmin ediyorum.

Beşiktaş dün 5 gol attı. Eksikleri var deniyor! Zaten Oğuzhan bir şey oynamıyor. Atiba da keza öyle.

Eksik olarak Quaresma ile Tolgay var... Ama Beşiktaş'ta net bir gerçek var. Siyah-beyazlılarda Talisca oynamazsa olmuyor. Kısaca Talisca olmazsa olmaz, bu kadar basit. Çünkü Beşiktaş'ta gole en yakın adam Talisca. Gol atmasa da, asit yapmasa da, bütün dikkatleri üzerine çekerek arkadaşlarına boş alan yaratıyor. En tehlikeli adam!

Al Talisca'yı Beşiktaş'tan, gücü yüzde 40 azalır. Ne kadar iddialı söylüyorum. Talisca'nın varlığıyla diğerleri de hareket ediyor. Çakmak gibi, ateşliyor takımı. Bu benim görüşüm. Talisca varsa Beşiktaş farklı. Talisca ile Beşiktaş'ın aşısı tuttu. İnşallah seneye gitmez.

Giderse de görürsünüz. Başkası yerini dolduramaz, olmaz. Karşı takıma tehlike üreten adam Talisca.

Diğerleri etrafında iş yapıp, oynuyorlar.

Talisca ve saz arkadaşları, öyle diyelim.

Bir bakın.. Siyah-beyazlılar göze hoş gelen bir futbol oynadılar mı, hayır.. 90 dakika sonunda futbol olarak bir şey var mı, hayır... Ama 5 tane gol var. Buna da 'evet' diyeceksiniz, başka şansınız yok. Göztepe ise bir yere kadar, bundan fazlasını zaten yapamazlardı.

2 sene evvel herkes Beşiktaş şampiyon olsun diyordu. Şimdi Beşiktaşlılar hariç kimse Beşiktaş şampiyon olsun demiyor. O zaman aynaya bakacaksın. Beşiktaş rahat oynuyor. Daha da farklı olabilirdi.

Demba Ba konusu konuşuldu.

Ciklet verirsen çiğnerler. Demba Ba'nın karaktersiz bir oyuncu olduğunu düşünmüyorum. Pozisyon icabı o pozisyonu kaçırdı diye gördüm. Konuşulacak konu mudur? Direkten dönen topu da var. Futbolun dışındaki adamlar geliyor sonra futbol bu hale geliyor.

Hakem, kendisine dokunan oyuncuyu ikinci sarı karttan attı.

Doğru karar! Diğer eyyamcılar için ne demek lazım. Hakem üniforması giyip, o üniformayı futbolcular karşısında ayaklar altına alanlara ne demek lazım? Hakem oyun kuralı değildir, kişiliktir.

Oyun kuralını her hakeme verirsiniz ama kişilik veremezsiniz. Şahsiyet veremezsiniz. O, o kadardır.

Onu da zorlayamazsınız.



ORTALIĞI KARIŞTIRDI

Fikret Orman, "Her ihtimale karşı bir Demba Ba açıklaması yaparak, ortalığı karıştırayım" dedi. Sonra da zeytinyağı gibi üste çıkmaya kalktı. Bu şunu gösterir; "Takımıma pek güvenmiyorum. Ben gene de ortalığı biraz karıştırayım ki bundan fazla sağlayalım, ortalığı biraz gereyim ki bundan faydalanayım!.." Türkiye'deki genel yönetici zihniyeti bu! Hiç değişmiyorlar, hepsi tornadan çıkmış gibi aynılar. Hiç birinin, diğerine tek bir söz söylemeye hakkı yok. Nasıl bir Türk futbolu bu yahu? Muharrem Usta ağlıyor. Giden başkan ağlıyor, hakem ağlıyor, futbolcu ağlıyor, öteki başkan "En büyük Galatasaray" diyor.

Arabesk gibi. Orhan Gencebay çıkıp söyleyecek, Batsın bu dünya diye...