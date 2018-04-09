Fenerbahçe tat vermiyor!

Fenerbahçe Teknik Direktörü Aykut Kocaman'ı şekli belli.

'Önce sağlam defans yapayım sonra nasıl olsa atarım.' İyi güzel de karşındaki takım düşme hattında.

Sen bunu yenemezsen zaten işin bitiyor.

Tedirgin oynayan senin rakibin.

Peki o tedirgin oynuyor, sen de tedirgin oynatıyorsun bu iş nasıl olacak?

Karşılaşmanın ikinci yarısına Valbuena ile başlıyor.

Şimdi herkes diyecek ki 'O girdi şekil değişti.' Kesinlikle hayır.

Tamam Valbuena bir hareket getirdi Fenerbahçe'ye ama Osmanlısporlular iki golde de sarılacivertli futbolculara ayaklarındaki topu verdiler.



TARAFTARI İNANMIYOR

Yani Fenerbahçe'nin hazırlayıp da attığı bir gol göremedik dün akşamki maçta.

Birinci gol, top çizgiyi geçti mi geçmedi mi?

Yardımcı hakem yerinde olsa inanacağım. Ama yerinde olmadığı için pozisyona inanmıyorum.

Fenerbahçe'nin stadı 52 bin kişilik.

Ama dün akşamki karşılaşmada tribünlere gelen 22 bin kişi var.

Yani Fenerbahçe'nin şampiyon olacağına kendi seyircisinden yarısından fazlası inanmıyor.

Peki her takım şampiyon olacak diye bir kanun yok. Ama bir takım güzel futbol oynamaz ve

çok iyi mücadele etmez diye bir kanun da yok.

Mağlup olabilirsiniz, berabere kalabilirsiniz ama iyi futbol oynamalısınız.

Fenerbahçe takımı, Aykut Kocaman ile beraber estetik olarak kendi seyircisine hiçbir şey verliyor.



OZAN'I G.SARAY'A VER

Mağlup olabilirsiniz, berabere kalabilirsiniz ama iyi futbol oynarsınız.

Fenerbahçe taraftarı sürekli hücum eden, coşkulu oynayan, baskı kuran, tempo yapan bir takım istemiştir yıllarca.

Bunları yapabilecek futbolcular istemiştir. Peki Başkan Aziz Yıldırım ve Aykut Kocaman'ın gönderdiği Alex'ten sonra o tarz bir futbolcu geldi mi?

Cevap net bir şekilde hayır. Fenerbahçe zorluya zorlaya girdiyorlar bu kalitesiz ligimizde.

Dün gece bunun bir örneğini daha gördük. Sarı-lacivertli takım biraz mücadele ediyor ama oynadıkları futbolun karşılığı keçiboynuzu gibi.

Çiğniyorsunuz çiğniyorsunuz ağzınızda çok az bir tat kalıyor.

Yani maça gelen Fenerbahçe seyircisi stada, TV'den izleyenler de yayıncı kuruluşa verdikleri paraların karşılığını alamıyorlar.

Mesela Fenerbahçe'de Ozan Tufan nerede? Mehmet Ekici nerede?

Ozan'ı verin G.Saray'a bakalım seneye nasıl olacak? Teknik direktör ego ile hareket edemez.



FATİH TERİM'E BAK

Aykut Kocaman'ın zevk vermeyen futboluna bak, bir de Fatih Terim'e... Fatih hoca bir şeyler yapıyor, yeni isimleri takıma monte ediyor ve taraftarlar hemen her maçta zevk alıyor. Yani Terim ölüyü diriltirken, Kocaman ise canlıyı tabuta koyuyor.