İş ahlakıyla kazandılar

F.Bahçe iyi mücadele etti, yardımlaştı, çok fazla sıkmadı ama gol attıkça da tempoyu bozmadı, ukalalık yapmadı, ciddiyetini bozmadı ve bu skoru sağladı. İş ahlakıyla oynadılar ve kazandılar, tebrikler



Fenerbahçeli futbolculara sorsak, dün akşamki karşılaşma ile ilgili söyleyecekleri şu olurdu herhalde:

Böyle bir Kayserispor'la mücadele etmekten ve oynamaktan dolayı üzüldük. Biz karşımızda doğrudürüst bir takım bekliyorduk, ama bırakın takımı futbolcu grubu bile yoktu.

Şimdi bazıları diyecek ki, "Kayserispor'da üçüncü kaleci oynuyordu!" Ya arkadaşlar, birinci kaleci de oynasa ne fark edecekti ki? Kayserispor'un yediği gollere bakın, hiç birine bir kaleci doğru dürüst bir şey yapamaz.

Ama sezon başındaki Kayserispor ile dün akşamki Kayserispor'u seyrettikten sonra net olarak şunu söyleyebilirim: Futbolcularla teknik adam arasındaki organik bağ bitmiş! Daha doğrusu, bu teknik adamın Kayserispor'da işi kalmamış.

Bunun sebebi teknik adam mı, futbolcular mı; onu bilemem.

Kulüp yönetimi buna karar verir!



Aatif farkını gösterdi

Fenerbahçe, bu sezonun gol rekorunu kırdı, kendi adına. Buradaki en önemli olay şu. Bir teknik adam, futbolcularına sahip çıkar, bazı futbolculara daha fazla özen gösterir. O futbolcular da teknik adamın bu güvenini boşa çıkarmamaya uğraşırlar. Doğrusu da budur! Ama sarı-lacivertlilerde bu sene bunun hep aksini gördük, tersini gördük. Fakat dün gece de en doğrusunu seyrettik.

Teknik direktör Aykut Kocaman, 3-4 futbolcuya kol kanat gerdi, çok güvendi.

Beyanatlar bile verdi. Çoğunda yanıldı, bir teki hariç, Aatif Chahechouhe...

Demek ki sarı-lacivertlilerde en profesyonel, en işine sadık, en yediği kaba tükürmeyen futbolcu, o çıktı. Helal olsun. Dün gece de bunu açık bir biçimde herkese gösterdi.



Alkışı hak ettiler

Seyirci var, hava fena değil, zemin fena değil.. F.Bahçe iyi mücadele etti, yardımlaştı, çok fazla sıkmadı ama gol attıkça da tempoyu bozmadı, ukalalık yapmadı, ciddiyetini bozmadı ve bu skoru sağladı.

Bir takım çok iyiydi, diğer çok kötü. Ama ne olursa olsun. Sarılacivertliler iş ahlakıyla oynadılar ve kazandılar. Tebrikler.