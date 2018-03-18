Sıfıra sıfır elde var sıfır!

İsmi büyük, kalitesi düşük bir maç oynandı dün akşam. Organize olarak, hazırlanarak, pişirilirek kazanılan gol pozisyonları çok az. İki takım da rakibin bireysel hataları ya da kendi oyuncularının bireysel yetenekleriyle pozisyonlara girdi.

Gol olmayınca iki taraf da yalnızca rakibi ve oyunu bozmaya oynadılar.

Gol olsaydı işin rengi farklı olacaktı. Aslında maçın skoru ile oynanan futbolun aynıydı;

Sıfıra sıfır, elde var sıfır!

Sarı-lacivertliler kendi sağ taraflarını hücumda fazlaca kullandılar.

Sol taraftan ise fazla hücuma kalkmadılar.

Ama Galatasaray'a da sağ kanattan hücum şansı vermediler.

Yani birbirlerini kilitlediler.

Bazen öyle oldu ki oyun ortaya yığılıp kaldı. İki taraf da çizgilere inemedi, oyunu açamadı. Sahanın köşelerinde neredeyse 4'e 4, 5'e 5 minyatür futbol maçı yapacak alanlar ortaya çıktı zaman zaman.

İki tarafta da "Şu oyuncu iyiydi" diyebileceğim, çok göze batan oyuncu yok. Peki ters çevirsem soruyu… Çok kötü oyuncu veya oyuncular var mıydı? O da yoktu.

Özellikle de mücadele etmeyen futbolcu yoktu.

Ama futbol öyle bir oyun, hem mücadele edeceksin hem kaliteni ortaya koyacaksın. O zaman aradaki fark ortaya çıkıyor işte.

İki tarafın defansına göre ve oyun anlayışlarına göre maçtan evvel "Bu maç 0-0 bitecek" deselerdi, "Hadi ya ordan "derdim.

Yüzde 10 ihtimal verirdim, golsüz beraberliğe… Dün akşam mükemmel bir seyirci stadı doldurdu ama diğer statlarda da olduğu gibi bu sefer Fenerbahçe Stadı'nda merdivenler gözükmüyordu.

Allah muhafaza bir panik olsa, bir kargaşa çıksa kaç kişi ölür, kaç kişi yaralanır bilinmez.

Türkiye'de bu konu 15-25 bin lira'lık cezalarla geçiştiriliyor. Arkadaşlar, biz ancak bir facia olduğunda "Ah, vah" diyeceğiz ve o gün de iş işten geçmiş olacak!

Stada nasıl bu kadar fazla seyirci giriyor?

Bunu anlamak da mümkün değil.

Herhalde bu soruya da yetkililer cevap verirler. Şimdiye kadar hiç duymadığımız o cevaplardan!

Futbolda marka değeri yüksek Avrupa ülkelerine bakıyorsun, hiçbirinde bu merdiven boşluklarında kimseyi göremezsin.

Neden? Çünkü oralarda insan değerli arkadaş! Kulüpler ya da yöneticiler değil! İnsan önemli ki ki işi bu kadar ciddiye alıyorlar.

EKiCi SARARMALIYDI

Derbi maçı yöneten hakem Bülent Yıldırım, kartlara erken başvurmadı. Maç içerisinde bir tek 13'üncü dakikada Mehmet Ekici'ye kesin sarı kart göstermesi gerekirdi. Serdar Aziz'in tartışılan, Fenerbahçe'nin beklediği penaltı pozisyonunu yayıncı kuruluş ekrana bir türlü getiremedi. Onun için pozisyona net bir şey söyleyemiyorum.