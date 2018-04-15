Kazanan tüccar haklıdır – Erman Toroğlu – Fotomaç ;
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HEPSİ
    15 Nisan 2018, Pazar
    OYUN ENGLISH

    tüccar haklıdır

    Küçükler golleri kaçırıyor, bü,yükler golleri atıyor, şampiyonluk şansları devam ediyor. bildiğiniz gibi... Demir perde ülkesi futbolu oynuyorlar. Yani eski bir sistem, maçlarını da alıyorlar.
    gelince de kimse sesini çıkaramıyor.
    tüccar her zaman haklıdır. Göze hoş gelme ayrı bir olay. Keyif verme ayrı bir olay. O yok. Kimse de Fenerbahçe'den keyifli beklemesin.
    Aslında bunlar klasik taktikleri bunlar veya oyun şekilleri.

    2-0'a çok güvendiler
    , , , Akhisar ligin birinci yarısında oynadıkları futbola bakın, bir de şimdiki hallerine. Rahatlayınca iş bitiyor. Demek ki Federasyonun önümüzdeki yıl galibiyete verdiği paranın sezon başı, sezon ortası ve sezon sonu gibi 3'e bölünüp artırılarak verilmesi gerekir.
    Yani maç cazip gelsin, puan cazip gelsin. Takımlar sermesinler.
    Ciddi bir şekilde bu işin uzarında durulması gerekir.
    İlk yarıda Fenerbahçe rahat rahat 2-0'ı bulunca ikinci devre "Ben işi götürürüm" dedi. Ama sarı-lacivertliler dün gece özellikle 2. yarı rakibe büyük fırsatlar verdiler. Bu şunu gösteriyor 2-0 onları rahata itti.
    Fenerbahçeli futbolcular için şöyle bir zorluk var. Şampiyonluk ipi onlarda değil, başkalarında.
    Kendileri oynuyorlar ama kararı diğer takımlar verecekler.

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