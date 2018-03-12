Fener bayılttı, Cimbom ayılttı

Malatya-Fenerbahçe maçındaki ‘keçiboynuzu’ tadındaki futboldan sonra Galatasaray-Konya maçı ‘kuzu çevirme’ gibi geldi

Biri bayılttı, diğeri ayılttı. Birinde uyuduk, diğerinde canlandık. Biri kağnı gibiydi, biri spor araba… Siz bunlara daha fazla ilaveler yapabilirsiniz. Bu benzetmeleri neden yaptığımı herhalde anlamışsınızdır? Önce bir Malatya-Fenerbahçe maçı izledim, evlere şenlik.

Size ciddi söylüyorum, inanılmaz uykum geldi ve ilk 20 dakikadan sonra zaman zaman uyudum. Arada uyandığımda bakıyordum, değişen bir şey yok. Ne biri süratli, ne biri daha az süratli. İki taraf da aynı oynuyorlar.

"Ölme eşeğim ölme yonca biçeriz" diye bir laf vardır ya, sanki öyle.

Arkadaşlar! Türkiye'de futbol seyircisini kazıklıyorlar.

Malatya'da bilet fiyatı 150 lira'ymış. Bu malı bu fiyata satıyorsanız sonra sakın ağlamayın. Ve hâlâ alıcı varsa ellerinizi ovuşturun. Fenerbahçe üç pozisyona giriyor, ikisini atıyor. Futbol namına bir şey yok. Malatyaspor ilk 20 dakika biraz mücadele ediyor, sonra o da yok. "Ah, vah" diyeceğiniz pozisyon yok. Ve bu Malatya 34 puanla 9'uncu, Fenerbahçe 47 puanla 4'üncü.

Kahır 90 dakikası bitiyor, bir saat sonra başka bir maç başlıyor.

Stat dolu, futbol namına çok şey var. Bir biri kaçırıyor, bir diğeri. Şutlar, verkaçlar, çalımlar... "Oh be" diyorsun, dünya varmış! Konyaspor öne geçiyor. İkinci yarı Fatih Terim, "Bir oyuncu değiştirir, diğerlerine sonra devam eder" diyorsun ama o öyle bir iki hamle yapıyor ki eskilerin bir deyimi vardır; Ya herro, ya merro! Ya alırım diyor, ya yanarım...

Sinan Gümüş'ü alması çok doğru ama Donk'u çıkarması hatalıydı. İşte burada Sergen'in devreye girmesi lazımdı. Atacakları bir gol belki de Konyaspor'un 4-5 farklı kazanmasını sağlayacaktı. Ama Sergen seyretti. Ve Fatih Terim'in kumarı tuttu.

Sinan Gümüş değişikliği neden son derece doğru?

Çünkü rakibe göre ters ayaklı. Daha da doğrusu, çok alakasız yerlerde sol ayağını çok iyi kullanan bir oyuncu.

Genelde futbolcular sağlak olduğu için bu solaklar onlara ters gelirler. Zaten solak oyuncuların futbolda kıymetli olmasının sebebi de budur.

Konyaspor, ilk yarıya çok iyi oynadı. Gomis ile orta alanın bağlantısını kestiler. Telgraf tellerini kestikleri gibi! Ve Galatasaray'ı aut çizgisine indirmediler.

Hep ortadaki huniye soktular. Böyle olunca da Gomis, bütün topları Konya kalecisine sırtı dönük aldı. Galatasaray Konya defansının arasına bir defa yandan girdi, Sinan ortaladı, Gomis kafayı çaktı gol yaptı.

Öyle veya böyle gelen seyirciler de, seyredenler de verdikleri paraları helal ettiler. Zaten önemli olan da bu.

İlk maçtaki keçi boynuzundan sonra, ikinci maç bize kuzu çevirme gibi geldi.

MUHTEŞEM GOL

Bazı maçlar vardır ve bazı goller vardır çok değerlidir. Eğer Galatasaray, sezon sonunda şampiyonluğa ulaşırsa Sinan Gümüş'ün attığı o mükemmel gol yüzde 100 şampiyonlukta etkili olacaktır.

G.Saray-Konyaspor maçının hakemi Halil Umut Meler az hata yaparak maçı yönetti. Ama bu hakemin en büyük hatası her zamanki gibi hem oyuna, hem topa müdahale ediyor, hem de oyuncuların saha görüşünün önüne geçerek onların arkadaşlarına top atmalarını engelliyor. Ve maalesef bundan da kurtulamadı.