Taraftar inanmıyor

Beşiktaş maçları F.Bahçe’yi hırpalamış. İşin ilginci; seyirci tribüne gelmiyor. Belli ki sarı-lacivertli taraftarlar takıma küsmüş

Fenerbahçe'yi hem lig, hem kupa oynadığı Beşiktaş maçları hırpalamış. Akhisar kilidini çözemediler. Ege takımı, arkada iyi kapandı. Fenerbahçe hem yan çizgiye, hem de aut çizgisine kadar gidemeyince cepheden attığı bütün topları Akhisar defansı ve kalecisi aldı. Bir şansları kalmıştı, atılacak şutlar ve verkaçlar. Zaten biri Aatif'in ceza alanı dışından şutu, diğeri verkaç… Bakınız! F.Bahçe'nin yedek kulübesi zayıf. Teknik adam oyuncu değiştirmeye kalksa sahaya girip oyunun şeklini değiştirecek adamı yok. Belli şartlarla belli oyuncularla oynamaya mecburlar. Bence şu ana kadar aldıkları puan sarı-lacivertliler için başarı.

Peki burada Aykut'un hiç mi kabahatı yok?

Bazı konularda takıntılı. Valbuena oynuyorsa oyundan alıyor, kenardaysa sıkışınca oyuna alıyor. Takım içinde oyuncu kalitesine göre değişik varyasyonlar yapamıyor. Bazı oyuncuları kazanarak yeni transfer gibi oynatabilirsin. Bunu zaman zaman Fatih Terim ve Şenol Güneş yapıyor. Ama Aykut bu konuda zayıf.

Futbolcuyla mücadele edemezsiniz, futbolcuyu kazanmaya çalışacaksınız. Ne olursa olsun, öyle veya böyle... Ozan Tufan bu takımda oynamaz mı?

Oynar. Bir tek sebeple oynamaz, ahlaksızlık yapmışsa.

Ama onun haricinde Ozan Tufan'ın bırakın 11'i, geniş kadroda bsime olmamasını bir türlü anlamış değilim.

Bu konuda da açıklama yapan kimse yok!

İşin başka ilginç yönü, bu sene Fenerbahçe seyircisi maçlara gelmiyor. Bunun sebebi takımlarına mı güvenmiyorlar, yoksa Aziz Yıldırım-Ali Koç başkanlık seçimi mi tribünlere tesir ediyor? Galatasaray stadına bakıyorsunuz tribünler dolu, Beşiktaş'a bakıyorsunuz onunu da dolu. Aslında en önemli konulardan biri de bu. Fenerbahçe seyircisi takımına küsmüş veya Fenerbahçe seyircisi şu andaki yönetimi kesin olarak istemiyor.

Ama işin içinden şöyle çıkılıyor, Fenerbahçe'de bir kongre vardır, kongre üyeleri karar verirler.

Beyler! Bir de Türkiye'de Fenerbahçe vardır. Bunu kongreyle paralel tutamazsınız. Herkesin hesabını iyi yapması lazım. Çünkü Fenerbahçeliler canı burnunda geziyor. Daha çarpıcı olay; hem Galatasaray taraftarı hem Beşiktaş taraftarı "Bu yönetim ve Aziz Yıldırım Fenerbahçe'de kalsın" diyorlar. Gitmesini istemiyorlar.

Aslında bu, çok net bir biçimde çözümü gösteriyor.

Böyle bir maçta 3 tane gol yiyorsan hakeme de bir kabahat bulamazsın herhalde!



MUĞDAT'IN SUÇU NE?

Uzun zamandır takip ediyorum. Akhisarspor'da Muğdat Çelik diye bir oyuncu var. Topu alıyor, takımı ateşliyor, atakları organize ediyor, sahada yapılması gereken ne varsa yapıyor. Bu çocuk, Türkiye'de üç büyük takımın hepsinde rahat oynar. Muğdat, 3 büyüklere gelen ithal oyuncuların çoğundan daha iyi. Ama bu çocuğun suçu, Gençlerbirliği alt yapısından çıkıp, zorlu yollardan geçip buraya gelmesi.