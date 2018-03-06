Negredo 'tık' diye çözdü

Negredo, daha önceki maçlardaki gibi girdi ‘çilingir’ gibi oyunu çözdü. Trabzon’un sorunu ne mi? Kalitesiz kadrosu...

Beşiktaş'ın kadrosuna bakıyorum, Trabzonspor'un kadrosuna bakıyorum.

İki takımın kadrosu arasında bariz fark var. Birisi kaliteli bir kadro, diğeri bariz şekilde kalitesiz bir kadro.

Şu çok net; Trabzonspor'un kadrosu kalitesiz!

Kusura bakmayın ama ben Trabzonspor'un Ersun Yanal ile de Rıza Çalımbay ile de sağdan soldan bastırdığı bir maç seyredemedim.

Bakınız! Akhisar'ı, Sivas'ı, Kayseri'yi izliyoruz, değişik şeyler yapıyorlar, zaman zaman heyecan veriyorlar.

Trabzonspor'un maçlarını seyrediyorum, arada gezmeye gidiyorum, çay içmeye gidiyorum, yanımdakilerle sohbete dalıyorum. Bu takım adamı uyutur! Ne Trabzon halkı, ne de iyi bir futbolsever böyle takım istemez arkadaş!

Dikkat edin, bunu sadece bu maç için söylemiyorum. Bu Trabzonspor uzun zamandır taraftarına heyecan vermiyor.

Burak varsa ona topu atacaksın, Burak gol atacak! İkinci bir varyasyon yok Haa şu da var. Sezon başında Trabzonspor'un transferlerini kim yaptıysa tamamen fiyasko. Bir tanesi takıma fayda sağlamadı.

Bundan önceki yönetim de başarısızdı, bu yönetim daha başarısız. Ya bakın! Ben Trabzonspor'a yönetici olsam sağdan soldan alacağım bir-iki adamla bu Trabzonspor'u ayağa kaldırırım. Takımın adı yeter ya! Abdülkerim oynuyor, Yusuf Yazıcı oynuyor. Olcay'ın ne işi var sahada. Bana sahada Yusuf Yazıcı lazım, Olcay'ın ne işi var!

Kadro kalitesi dedik ya… Bakıyorsun Beşiktaş'a, Negredo giriyor kenardan oyuna maçın tüm seyrini değiştiriyor. Tek başına rakip defansı sırtına alıp götürüyor, arkadaşlarına yer atıyor. Çilingir gibi! Zorlamadan 'tık' diye kilidi çözüyor. Bakınız! Negredo bunu sadece bu maç değil, her maçta yapıyor Beklenen gol sayısına ulaşamadı belki ama Beşiktaş'ın kritik maçlarda attığı gollerin çoğunda Negredo'nun etkisi var.

Bir de bazıları Quaresma'ya övgüler diziyor, "Beşiktaş Quaresma'yı arar" diyor. Ben buna katılmıyorum. Quaresma çıkıyor iki hareket yapıyor, varyeteye giriyor, taraftarın gözüne hoş gözükecek ufak işler yapıyor.

PENALTIYI VERMEDi

Maçta iki tartışmalı pozisyon var. Birisi 22. dakikada Beşiktaşlı Talisca'nın ceza sahası içinde eliyle aldığı top. Bu pozisyon tartışma yürütmez net penaltı. Orada hakem penaltıyı verse, Trabzonspor atsa maç 1-0. Buyrun burdan yakın! Sonra ne olacak! Bir de tartışılan N'Doye'un sayılmayan bir golü var. Sağından bakıyorsun, solundan bakıyorsun, inceliyorsun burada da tartışma götürmez bir karar var. Topa Fabri hamle yapıyor, dokunuyor mu? Dokunuyor. İki oyuncu Fabri'yi bozuyor mu? Bozuyor. Faul kararı doğru.