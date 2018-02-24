En iyisi taraftar!

Geçen hafta mağlup olmuşsun ve liderliği kaptırmışsın. Günlerden cuma, hava soğuk, ulaşım zor.. Öyle olmasına rağmen Galatasaray seyircisi takımını yalnız bırakmıyor





Karşılaşmanın 38'inci dakikasında William Troost-Ekong kırmızı kart gördü ve Bursaspor 10 kişi kaldı.. İyi güzel de, 38 dakika boyunca Bursaspor 11'e 1 oynarken;

G,.saray kalecisi Muslera, zatürreden hastaneye kaldırılacaktı.

Galatasaray mükemmel mi oynadı?

Hayır, Bursaspor kötüydü. Ama Galatasaray'a şu iyiydi. Yardımlaşma güzeldi, istekli oynadılar. Zaman zaman da güzel hareketler yaptılar.

Gomis yine gollerini attı ama sahanın yıldızı Rodrigues'ti...

Belhanda'da da bayağı bir toparlanma var.



Laubalilik var

Yalnız Galatasaray'da şu hatalıydı.. Maç 4 olmuş, hemen laubalilik başlıyor.

Maalesef futbolda en kötü şey budur. Bilakis daha ciddi oynayacaksın, daha yürekten oynayacaksın ki; bundan sonraki maçlarda fazla hata yapmayasın. Çünkü yan yan oynadığın futbolcularla bu tarz maçlarda daha bir rahatlarsın, daha bir alışkanlık olur.

Aslında dün gecenin bence en iyisi seyirciydi.. Neden mi?

Geçen hafta mağlup olmuşsun ve liderliği kaptırmışsın.

Günlerden cuma, hava soğuk, ulaşım zor..



Seyirci istenir

Öyle olmasına rağmen Galatasaray seyircisi takımını yalnız bırakmıyor.

Bu konuda Beşiktaş seyircisi de sınıfı geçiyor. Ama aynı çabayı Fenerbahçe seyircisi göstermiyor maalesef..

Futbolcular, sahada seyircilerini isterler.

Karşılaşmanın hakemine gelecek olursak... Hakem Bülent Yıldırım, Bursaspor böyle dirençsiz olunca fazla zorlanmadı. Gösterdiği kırmızı da doğruydu. Bursaspor'un işi gittikçe zorlaşıyor. Bu takımın bu tarz oynamaması lazım, bir sebebi var!

Acaba Bursa seyircisi takımını fazla sevmekten dolayı onu avucunun içinde fazla mı sıkıyor, bunaltıyor veya korkutuyor, geriyor! İşi düşünmek ve analiz etmek lazım..