Yarım saatlik rus ruleti

Maç başlıyor, Mehmet Özdilek "Ben bu Beşiktaş'ı yeneyim" diyor, fazlaca hücumcu kullanıyor. Eee defansta da adamları var... Ama ortada bir boş alan var; ne yaparsan yap... Top gezdir, top oyna, Konya kalesini git, istersen geri dön.. Beşiktaş bu yarıda Konya'nın ipini çekebilirdi, yapamadılar! İkinci yarı, Mehmet Özdilek normale döndü, doğru da değişiklikler yaptı ve maça ortak oldu. 60'ıncı dakikadan sonra ise maç 'Rus Ruleti'ne döndü. Öyle pozisyonlar oldu ki, inanılır gibi değil.

İki taraf da alabilirdi, berabere bitti. Peki, beraberliği iki taraf da hak etti mi, evet! "Bu takım, öteki takıma göre çok daha iyiydi" diyecek halimiz yok.

Benim anlayamadığım bir şey var. Pepe gibi profesyonel bir adam, Real Madrid'de top oynamışsın.

Bir sarı kart görüyorsun olacak şey değil. Haftaya da F.Bahçe derbisi var ve sen cezalı duruma düşüyorsun, yoksun! Talisca da bir sarı kart gördü, o da haftaya F.Bahçe maçında yok. Ama o kartı Talisca görmedi, hakem gösterdi! Talisca'nın sarı kartı, hareketlerine ve itirazına verildiyse bir şey diyemem.

Ama ikili mücadelede Talisca sarı görmezdi.

Çünkü müdahaleyi yapan Konyalı futbolcuydu!

Serkan Kırıntılı hatasız oynadı diyebilirim. Yediği gol şanssızlıktı. Top önündeki Beşiktaşlı oyuncuya çarptı yön değiştirdi. Bu golde ofsayt yoktu, yardımcı doğru yakaladı. Hakem mesela; Lens'in rakibe ceza alanı içinde yaptığı harekete penaltı çalabilirdi. Çünkü Lens, topu bıraktı, topu giden oyuncuyu tuttu, kenara itti. Top da kalecisine gitti.

Bir Beşiktaş hücumunda ceza alanı dışında Talisca çok rahat ilerlerken; Filipoviç, Brezilyalıyı iki defa itti. Sonra ceza alanına girerken de bıraktı. Hakem bunları es geçti! Talisca'nın ilk pozisyonda tutulduğunda, yakında başka Konyalı futbolcu da yok.

Hakem buna faul verse, bir de kırmızı kart vermeliydi.

Ama hakem 2. kez süren pozisyondan sonra da faul çalmayı ve oyunu devam ettirdi. Burada faulü verseydi 2. sarı kartı da gösterebilirdi, bariz gol şansından kartın rengi kırmızı da olabilirdi!

Tolgay'ın bir pozisyonu var ceza sahası içinde. Top Tolgay'ın sol koluna geliyor. Önce kolunu açıyor, sonra da yalandan çekiyor; top da koluna vuruyor.

Hakem bu pozisyona da 'devam' dedi. Ulusoy konusunda MHK'nın ısrarcı olmamaları gerekir.



Kimyaları bozuldu

Beşiktaş'ın Bayern Münih ile eşleşmesi bütün takımın kimyasını bozdu ve o günden bu yana kendilerini lige veremediler. Hep kafada Bayern Münih maçı var. O da geldi... Bakalım ne olacak, inşallah iyi olur.