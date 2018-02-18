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HEPSİ
    18 Şubat 2018, Pazar
    OYUN ENGLISH

    da olmasa!

    3-0.. Yazıyı yazmaya başladım.
    Ne taraftan yazacağımı bilemiyorum.
    Hani biraz pompa yapayım diyorum, gaz vereyim diyorum, biraz süsleyeyim diyorum; ama bir türlü bulamıyorum ne söyleyeceğimi ve ne yazacağımı..
    Bu dakikaya kadar 3 gol atmış, biri penaltı (ki pozisyon net penaltı), biri net ofsayt; maç da olmuş sana 3-0... İlk yarıda Fenerbahçe'nin bir de 'la direği nişanladığı top var.
    Yine ilk yarıda konuk ekip 'un kaçırdığı veya Fenerbahçe kalecisi Kameni'nin kurtardığı 3 net pozisyon var.
    İşte bütün maçın özeti bu kadar.. Ama sahada futbol oynatmaya çalışan, ufak tefek faulleri vermeyen, oyun durmasın diyen bir hakem var; Ümit Öztürk...
    Doğrusunu isterseniz o da olmasa, maç daha da kötüleşecek.
    Bu yazıyı yazarken gerçekten zorlanıyorum.
    Düşünün bu Fenerbahçe şu anda averajla ve maç fazlasıyla lig ikincisi... Peki, yalnız Fenerbahçe mi kötü oynuyor. 'a bakıyorsun aynı... , eski Başakşehir değil...
    biraz göze hoş gelen işler yapıyor, o kadar.
    O da ideal değil.
    Dün akşam oynanan 90 dakikadan aklımda kalan 1 tane pozisyon var.
    O da 'nun attığı ilk goldeki yaptığı klas hareketler.
    Kaleciyi geçişi ve vuruşu... Bunlar, sadece üst düzey futbolcuların yapacağı hareketler.
    Onun haricinde koca maç, 90 dakika bir sıkıntı.
    Kusura bakmayın, daha iyi şeyler yazmayı inanın isterdim.
    Ama benim adım Hıdır, yazabileceğim budur.
    Doğru mudur?

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