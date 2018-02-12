Fenerbahçe rol çaldı!

Sarı-lacivertliler, lidere karşı nasıl oynanması gerekiyorsa öyle oynadı. Klasik Başakşehir'in yaptığını dün Fenerbahçe yaptı



?Başakşehir'in genelde dört büyük takımla oynadığı maçları seyrediyorum, bütün maçlarını izleme fırsatım olmuyor. Yani yakalarsam takip ediyorum. Yalnız dün oynanan maçta Başakşehir'de şunu gördüm; Oyuncular havaya girmişler ki topu ayak dışıyla, ayak burnuyla oynuyorlar. Onu da bırakın bundan önce takip ettiğimiz Başakşehir'in en büyük özelliği, takım olmasıydı. Kaptıkları toplarla çabuk hücuma çıkıyor, neticeye gidiyorlardı. Dün bu bahsettiğimiz, o bildiğimiz Başakşehir'den eser yoktu. Peki bunun nedeni ne olabilir? Birincisi; "Emre yoktu" diyebilirsiniz. Ben olmayan futbolcu hakkında konuşamam. Çünkü o futbolcu takımını yalnız bırakmayacak. Aslında yaptığı işe göre aldığı ceza fındık-fıstık! Okkalı 4-5 maç ceza yiyecekken ikinci sarı karttan 1 maç ceza alıyor. Tabi bu olay da o ikinci sıra kartı gösteren hakemin kişiliğine ve şahsiyetine bağlı!



Başakşehir'in el freni Arda !

İkincisi de şu; Dün akşam net bir şekilde görüldü ki Arda takıma hükmetmek için sahadaydı. Yani Başakşehir "Arda ve Arkadaşları" şekline dönmüş… Olay oraya dönmüş! Ve arda dün akşamki oyunuyla resmen Başakşehir'in el freni oldu. Bildiğimiz Başakşehir'in en büyük özelliği takım olmalarıydı. Takım halinde defans yapmaları, yine aynı şekilde hücum etmeleriydi. Dün akşamki görüntüye bakılırsa, Arda bu takımın en zayıf halkası olmuş. Tabi ne yapacaklar, nasıl çözecekler bilemeyiz. Kendi sorunları… Fenerbahçe ise deplasmanda lig liderine karşı nasıl oynanacaksa öyle oynadı. Maçın hiçbir anında hücumdaki en uçtaki adamla en gerideki defans oyuncusu arasındaki mesafeyi 35 metrenin üzerine çıkarmadılar, hep 20-25 olarak tuttular. Ve rakibe doğru dürüst pozisyon vermediler, çok çabuk hücuma çıktılar. Yani klasik Başakşehir'in yaptığını dün Fenerbahçe yaptı ve bayağı da iyi yaptılar. Rakibi üzerlerine çektiler, pas tercihleri akıllıcaydı, topa uzun vurmadılar, ayağa top yaptılar, rakibi eksilttiler ve pozisyon yakaladılar. Maç daha farklı bitebilirdi.



HAVAYA GiRMiŞLER

Bakınız! Dünkü maçın ilk 15 dakikası Fenerbahçeli futbolcuların üstün çabasıyla değil, Başakşehirli futbolcuların ukalalığıyla gelişen 3 pozisyonla geçti. Yani bu şunu gösteriyor; Yani Başakşehirli oyuncular havaya girmiş. Takım böyleyse teknik adamları için de aynı cümleleri söylemek lazım. Abdullah Avcı'nın da biraz ayakları yerden kesilmiş! Yere basarlar mı, bazmazlar mı bilemeyiz. Ama basmazlarsa seri şekilde aşağılara düşerler!