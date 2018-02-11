İki katını atabilirdi

Beşiktaş dün farklı yendi ama kalite farkı o kadar fazlaydı ki bu sonucu hiç zorlanmadan aldılar

Beşiktaş bundan sonraki haftalara hazırlanmak için bir takımla hazırlık maçı yapmak isteseydi rakip olarak dünkü Kardemir Karabükspor'dan daha iyisini bulamazdı.

Beşiktaş bu kadar gol attı ama bakmayın böyle olduğunu, biraz sıksa attığının iki mislini de rahatlıkla bulabilirdi.

Aslında Karabükspor'un bu görüntüsü Türk futbolunun aleynine olan bir şey. Bu sezonun bitime 13 hafta kala takımın biri küme düşmüş pozisyonunda. Yani Süper lig 18 değil de 17 takımla oynanıyor gibi. Bu durum ligin kalitesini de düşürür.

Bakınız UEFA, Şampiyonlar Ligi'ne çok önem veriyor, Şampiyonlar Ligi'nin marka değerini çok yüksek tutuyor. Onun için de harhangi bir şekilde bu turnuvaya katılan takımların biri sezon ortasında iflas bayrağını çekse, yani Karabükspor'un durumuna düşse ve o takım da Şampiyonlar Ligi'nde yarı finale çıksa marka değeri ne olurdu?



Suyunu sıksan su çıkmaz!

UEFA bunu düşünerek işi sıkı tutuyor. Bu gidişle bizde başka takımlarda aynı duruma düşünecek. Ama bakıyorum bizde her şey laylaylom...

Yani adamlar mallarını mundar etmek istemiyorlar. Bizde de tam tersi...

Dün gece iki takım arasında büyük fark vardı. Hatta bazı pozisyonlarda Beşiktaşlı oyuncular kalecilerine dönerek pas yapmaya başladılar. Çünkü Allah muhafaza Fabri beklemekten zatürre filan olabilirdi. Mesela çıkıp 'yok Beşiktaşlı futbolcular da çok verimli oynamadılar, yok fazla koşmadılar, yok şunu yapmadılar' diye eleştirmeyelim. Çünkü karşı takım kalitesiz olunca bu durum senin de oyununu etkiler, temponu, isteğini düşürür.

Siyah-beyazlılar hiç sıkmadan, 30-40 km süratle giderek bu skoru yakaladılar.

Maçı için ne kadar zorlarsak zorlayalım yazabileceklerimiz en fazla bu kadar.

Yani maçın suyunu sıksan su çıkmıyor.

Beşiktaş'a hareketli bir sartfor lazımdı.

Vagner Love da bu işin çözümü oldu.



GOL NET OFSAYT

Beşiktaş'ın dün iki golünde tartışma yaşandı. Talisca'nın yarım vole havada attığı gol faul değil. Çünkü rakip oyuncu topa kafası ile gitmiyor. Ve topa vuran Talisca ile arasında bayağı mesafe vardı. Hakem Bülent Yıldırım'ın buradaki kararı doğru. Ama Beşiktaş'ın attığı üçüncü gol net ofsayt. Bu pozisyonda ise hatalı karar verdi. Ancak genel anlamda hakemlik başka pozisyon yoktu karşılaşmada.