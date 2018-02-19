Tartışmasız penaltı!

Maçın kırılma anı Kasımpaşa’nın kazandığı penaltıydı. Milletin kafası karşıtı ama net söylüyorum: Karar doğruydu

Öncelikle şu çok net; G.Saray dün takım olarak oynayamadı. Diyeceksiniz ki "Ne demek takım olarak oynayamadı?" Aynı anda rakibe baskı yapıp, aynı anda topu alıp hücum edeceklerdi. Ama 3 kişi baskı yaptı iki kişi yapmadı, iki kişi yaptı, dört kişi yapmadı! O zaman hep beraber oyundan düştüler. Oyuncular arasında inanılmaz kopukluklar oldu ve maçı da kaybettiler.

Şu cümleyi net söylemek lazım; Kasımpaşa takım olarak iyi oynadı, çok iyi mücadele etti ve net bir galibiyet aldılar. Bir taraf takım gibi oynamayıp, diğer taraf oynarsa daha iyi takım mücadelesi veren taraf maçı kazanır. Dün akşam olduğu gibi… "Galatasaray'da kim iyi?" derseniz, Donk… Şu anda Galatasaray'ın en iyi transferi gibi ama diğerleri ona yardım etmediler. Mesela Gomis. Tamam maçın başında düştü ama çok tuhaf işler yaptı.

Peki maçın kırılma anı neydi?

Kasımpaşa'nın kazandığı penaltı.

Milletin kafası karıştı. Tabi "Penaltı değil" diyen fanatikler de var. Aslında hiç kafa karışacak pozisyon değil. Serdar Aziz, rakibi topla üzerine gelirken bir defans oyuncusunun yapmayacağı acemelikle, ceza alanı içinde direkt topa müdahale etmeye kalktı. Tamam topa hamle yapacaksın ama orada 'penaltıyı' da düşüneceksin. Serdar Aziz topa direkt müdahale ederken sol ayağıyla topa yüzde 100 hakim olamadı. Çünkü hamle yaptığı sol ayağının dış tarafı topun üst kısmına değdi.

Topa müdahale var ama o ayak gitti rakibin sol ayağının dışına darbe oldu. Kesinlikle net bir penaltıydı.

Hatta yanında bir de sarı gerekirdi.

Hakem olarak bunu yapıyorsun iyi, çok da güzel.

Peki ikinci yarıda Donk buna benzer bir müdahale yapıyor ama faul çalmıyorsun! Aynı hakem, aynı maç, benzer pozisyon, işte çifte standart!

Galatasaray, Terim'in gelmesiyle bir ara gazı aldı. Ama günler geçtikçe bu gazın yetmeyeceği belli olmaya başladı. Şimdi düşünün bir; büyük paralara Belhanda'yı alıyorsunuz, bu adam maç 3-0'ken 90+3'te oyundan atılıyor. Demek ki G.Saray'da taşlar daha yerine oturtamamış. Demek ki Terim, disiplini tam verememiş bu gözüküyor.

Kasımpaşa yönetimi Kemal Özdeş'i görevden uzaklaştırıp, bir maceraya girmeye kalktı. Ama yanlıştan çabuk döndüler. Eğer gönderselerdi büyük hata yapmış olacaklardı. Şimdi yönetim olarak bunu daha iyi anlamışlardır herhalde.



BAŞAKŞEHİR FARKLIYDI

AYNI gün, üç saat evvel Trabzonspor'un Medipol Başakşehir ile oynadığı maçı seyrediyorum. Geçen haftaki Fenerbahçe maçında sahada hayalet gibi gezen, biraz havalanmış, ayakları yerden kesilmiş bir Başakşehir takımı yoktu sahada. Trabzonspor karşısında yardımlaşmaları çok iyiydi ve çok net bir galibiyet elde ettiler. Hem futbol oynadılar hem de rakibi oynatmadılar.

Eğer maç 1-0 bittiyse Başakşehirli oyuncuların son pozisyonlardaki yanlış değerlendirmeler yüzünden oldu.