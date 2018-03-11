Beşiktaş zoru kolaya çevirdi

Kartal orta sahadaki sorunu Tolgay ile çözdü. Zorlu maçları da kazandı. Artık yukarıdan inmezler

Beşiktaş zor bir devreden geçmesine rağmen işi kolaya çevirdi. Kadro geniş olunca Şenol Güneş rahat rahat hepsini kullanabiliyor.

Yalnız önceki gün bir haber çıktı "Şenol Güneş, Avrupa'da en yerinde oyuncu değiştirerek skoru lehine döndüren teknik direktör" diye. Ben katılmıyorum.

Kartal'ın hocası Şenol Güneş sahaya önce gerekli takımı çıkarmıyor sonra da bakıyor olmuyor ilk çıkarması gereken takımı sonradan buluyor.

Haliyle de skor değişiyor. Şenol Güneş önce eşeğini kaybettiriyor.

Sonra bulduruyor sevindiyor tabiri caizse.

Beşiktaş'ta orta saha sorunu vardı. "Atiba yaşlandı, yoruldu" diyorlardı. Oğuzhan istenileni veremiyordu. Talisca hep hücumu düşünüyor, kendine oynuyordu.

En sonunda Şenol doğruyu buldu Tolgay'ı oraya monte etti. Çünkü Tolgay hem defansta hem hücumda hem de topa sahip olmada çok faydalı oynuyor. Çok bekledi ama geç de olsa sonunda ödülünü aldı.

Öyle veya böyle Beşiktaş yukarıyı yakaladı. Rakiplerine göre ciddi bir kadro avantajı da var. Sezon sonuna kadar artık yukarıda gidecek.

Gençlerbirliği'nin kadrosu bu kadar, çapı bu kadar. En az 1 gol atmadan, İstanbul'daki büyüklerin sahasından zor dönersin memleketine.



YETTİ GARİ

Herkes maç seyrediyor, bir bakıyorsunuz yine Şenol Güneş ile Ümit Özat birbirlerine giriyor. Yetti gari. Millet sizi mi seyredecek maçı mı izleyecek! Türk futbolunun Hacıvat-Karagöz'ü gibi oldunuz. Hakemin biri çıkar bir gün ikinizi kol kola yollar. O zaman anlarsınız. Dünkü maçın hakemi Mustafa Öğretmenoğlu, bu hafta Denizlispor'un hocası Fatih Tekke'yi tribüne yollamıştı.



EV SAHİBİ HAKEMİ

Hakem Mustafa Öğretmenoğlu, Atiba'ya yapılan net penaltıyı görmedi. Sonra da aynı pozisyonlarda değişik kararlar verdi. Mesela Medel'in rakibine ceza alanı içindeki net faule penaltıyı çalamadı. Zaten bu hakem deplasman takımları için pek hayırlı olmuyor diyorlar. Peki Medel'in bu pozisyonuna çalmayan hakem tam 90. dakikaya Atiba'ya Medel'in rakibine yaptığından daha hafifi yapıldı. Buna faul çaldı. Ekranı ikiye bölün, getirin oynatın, ne olduğunu anlarsınız.