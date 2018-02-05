Muslera'nın ukalalığı

Galatasaray, ‘ikramiye’ gibi önüne gelen fırsatı kaçırdı. Peki şanssızca mı? Hayır... Sivasspor daha akıllı oynadı ve kazandı. G.Saray’ın yenilgisinde başrolü Muslera oynadı. Yaptığı ukalalık cezasız kalmadı

İki hafta evvel Süper Loto 42 milyon 500 bin TL ikramiye verdi. Bu hafta da Galatasaray'a buna yakın bir puanda ikramiye çıkacaktı ama sarı-kırmızılılar bundan faydalanamadı. Peki gereğini yaptılar, iyi oynadılar da şanssızca mı kaybettiler?

Hayır… Sivasspor çok daha akıllı oynadı, sahada ne yaptığını bildi ve Galatasaray'ı yendi.

Galatasaray, Belhanda'ya ekstralarıyla birlikte 9 milyon euro bonservis ödedi. Vurun türk parasına; Süper Loto ikramiyesi kadar ediyor… 42 küsur milyon TL… Ve bu adam yedek! Galatasaray'ın senelik büyük paralar verdiği kaptan Selçuk İnan'a bakıyorsun, o da yedek… Sonra yerli futbolcular diyor ki; Yabancı serbestisi niye var? Yabancıyı alıp kazıklanıyorsun ama yerliyi de oynatınca kazıklanıyorsun. Bu kazığı bilerek mi yiyorsunuz, yoksa bilmeyerek mi? Bunu bütün takım yöneticilerine soruyorum. Zaten bütün bu kazıklar yüzünden Türkiye'de takımlar iflas etmiyor mu? Soruyorum size bu kazıklar yağlı mı, yağsız mı?

Arkadaşlar, Sivasspor akıllı oynadı, ne yapılması gerekiyorsa onu yaptı. Sivasspor'un futbolcularının maliyetleri G.Saray'a göre mutlaka çok düşüktür. Bundan 7-8 sene evvel küçük takımlar, büyüklerden korkardı.

Ama şimdi öyle şeyler kalmadı. Niye? Çünkü yabancı futbolcular G.Saray, Fenerbahçe veya Beşiktaş'mış hiç bakmıyorlar! Rakipte oynayanlara bakıyorlar, hele bir de yerlileri görüyorlar, evlere şenlik! Bizim yerlilerle top gibi oynuyorlar. Peki bizim yerliler neden bu kadar geride ve bu kadar kötü? Yıllardır yabancı yasağı yüzünden işin kaymağını yiyip durdular da ondan!

Sivasspor bu sene istikrarlı. Aman aman sürpriz sonuçlar almıyor. Samet Aybaba zaten mantıklı bir teknik direktör, uçmuyor. Genelde düzgün şeyler söylüyor.

Böyle bir adamın takımı da düzgün oynuyor.

Bakınız! Türkiye liginde 4 büyük dediğimiz takımın hangisi iyi futbol oynuyor, bana cevap verin. Dönüyorsunuz genele baktığınızda Kayserispor'un futbolu biraz iyi, Sivasspor zaman zaman iyi şeyler yapıyor.

Başka iyi oynayan takım var mı? "Bu maç çok güzeldi, harikaydı, iyi ki seyrettim" dediğiniz kaç maç vardı?

Hani marka değeri? Hangi maçınız dünya televizyonlarında yayınlandı? Kaybeden teknik direktörler çıkıp, "Hakem" diyor, "Rakipler kapandı" diyor… Yahu sen açık oynasan ne olacak? Görüyoruz sonucunu… Gelelim Muslera'ya... Artık çizgiyi aşmaya başladı.

Ayak dışıyla topu stop etmek ne demek! Alırsın ayak içiyle uzaklaştırırsın. Bu ukalalığı kornerle sonuçlandı, döndü gol oldu. Yenilgide başrolü Muslera oynadı. Aynı F.Bahçe maçında Volkan Demirel'de olduğu gibi...



GÜVENEMİYORUM!

BİR penaltı pozisyonu vardı dün gece… Fırat Aydınus'un yardımcısı Aleks Taşçıoğlu'na göre pozisyonu görme açısı daha iyiydi. "Devam" dedi ama pozisyona daha uzak olan Taşçıoğlu "Penaltı" deyince çaldı düdüğü. Peki Aleks Taşçıoğlu'nun bu pozisyonu çok net görme şansı var mı? Yok… Çünkü çizgiye ve pozisyona dik bakıyor, yandan değil. Al birini, vur ötekine! Yalnız benim bir cümlem daha var; Aleks Taşçıoğlu'nun şampiyonluk yarışını etkileyecek maçlarda görevlendirilmemesi gerekir diyorum. Sebebi nedir peki? Ben yıllardır bakıyorum, bakıyorum bu hakeme güvenemiyorum. Bu kadar net!