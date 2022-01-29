Bayram değil seyran değil!

Bildiğiniz üzere Süper Lig'e "milli maç arası" verildi.

Verildi de… Eş, dost şaşkın; "Hangi milli maç bu? Bizim karşılaşmalar Mart'ta değil miydi?" diye soruyorlar. Demek ki, biz dâhil tüm spor basını bu konuyu iyi anlatamamışız. Bu ara, Kuzey ve Güney Amerika ile Asya Kıtasının 2022 Dünya Kupası Elemelerinde oynanacak maçları için verildi.

Ancak FIFA isteyen ülkelere liglerin devam edebileceğini de iletti.

Örneğin, Yunanistan ve Belçika da ara yok. Gerçi, bu hesaba göre Afrika Kupası sırasında bazı oyuncuların bir aydan fazla takımlarından uzak kalması da ara gerektirebilirdi.

Ama süre uzun olduğu için hiçbir dönemde gündeme gelmedi o ayrı! Yine de bu milli maçların pandemiden dolayı Ocak'a sarktığını belirtelim. Aslında eleme takvimi farklıydı. İşin özeti budur. Yeri gelmişken bizim Dünya Kupası finallerine gidebilmek için Portekiz ile yapacağımız Play-off maçı da 24 Mart Perşembe günü, Türkiye saati ile 22.45'de oynanacak.

Peşinen hatırlatmış olayım.



BU DEFA DOĞRU İSİMLER BULUNACAK MI?



Fenerbahçe'nin transfer konusunda yaşadığı sıkıntılar malum. Üç buçuk yılda ancak üç buçuk doğru transfer yapılabildi. Üstelik ara transfer dönemleri doğru isim bulmak için daha da zor. Oyuncuların yarış devam ederken takıma adapte olabilmesi büyük dert. Yine de ihtiyaç diye somut bir gerçek var.

Doğru bölgelere, doğru oyuncuları alabilmek sezonun kalan bölümünde üç büyüklerin konumu için belirleyici olacak. Fenerbahçe cephesinde de bu anlamda sıkı bir çalışma başladı. İsmail Hoca öncelikle sol açık'a takviye istiyor. Uğur çiftçi için nabız yoklanıyor.

Forvet ve sol bek transferi de gündemde ama şartlar oluşursa.

Bu üç oyuncudan birinin Türk olması zaruri. Ayrılması beklenen, ayrılması istenen ve ayrılması muhtemel isimler var. Ancak oyuncuları ikna etmek göründüğü kadar kolay değil. Meyer gönderilmesi planlanan isimlerin ilk sırasında.

Pelkas gündemde. Tisserand ve Gustavo konusu net değil. Yerlilere rağbet var. Sinan Gümüş'ün adı takasta çok geçiyor ama Muhammed'e de talep geliyor.

UEFA listesi için son tarih 2 Şubat olsa da yönetim doğru transfer için sonuna kadar beklemekten yana. Artık hata lüksü kalmadı.



BAŞKAN ÜYELERİ BİLGİLENDİRDİ



Galatasaray Başkanı Burak Elmas, hafta içinde TV programına çıkarak, son dönemde yaşanan gelişmelere ilişkin bilgiler vermeye çalıştı. "Çalıştı" diyorum.

Çünkü Burak Bey'in yaptığı açıklamaların büyük bölümü, taraftarı tatmin etmekten çok, üyeleri teskin etmek için yapılmış gibi geldi bana. Mesela Fatih Terim ve Işıtan Gün konusu çok muallakta kaldı.

Mali bilgiler ve projeler ise bütünüyle üyeleri bilgilendirip, yaklaşan genel kurul öncesi pozisyon almak için yapılmış gibiydi. Başkan'ın "Projelerimizi iki aylık sunmadık. Üç senede bu projeleri gerçekleştireceğimizi söyledik" ifadesine söyleyecek sözüm olamaz.

Ama aynı yaklaşım Fatih Hoca'nın pozisyonu ve planları için de geçerliydi.

Dolayısıyla sonuçlar herkes için belirleyicidir! Bekleyip, göreceğiz. Bu arada Gomis ve Gedson transferleri mevcut şartlar için kurtarıcı olarak görülebilir mi, emin değilim. Bence her şeyden önce kaleci sorunu çözülmeli.



SAĞLAMAYI YAPMIŞ OLDUK



Geçenlerde Beşiktaş ve Önder Karaveli için yazdığım bir yazıda, "Önder Hoca Beşiktaş öz kaynak düzeninin bir parçası olarak sakin ve olgun bir tavırla işini yapıyor. Büyük olasılıkla sezon sonunda görevini aynı vakarla Şenol Güneş'e devredecek ve iç huzuruyla altyapıdaki işine devam edecektir" diye yazmıştım. Bazı dostlar, "Belki Hoca devam eder" dediğinde tebessüm etmekle yetindim. Benimki biraz bilgi ama çokça sezgiye dayanan bir değerlendirmeydi. Geçtiğimiz günlerde sosyal medyaya yansıyan bir fotoğraf ise kendi adıma yazdıklarımın sağlaması oldu. Sözünü ettiğim fotoğraf, Şenol Hoca'nın ekibiyle buluştuğu bir yemek karesini yansıtıyor. Yemekte kısa süre önce Beşiktaş'ta göreve başlayan kondisyoner Miguel Peiro'nun da bulunmasının altını çizelim.

Tabii bu yemek sadece bir özlem buluşması da olabilir.

Bu buluşmaya farklı anlamlar yüklemek doğru değil de diyebilirsiniz. Ancak mesleki deneyimim bana farklı şeyler anlatıyor. Görünen o ki, Şenol Hoca ve ekibi yeni sezon için iş başı yapmış bile. Elbette yanılıyor olabilirim. Bunu zaman gösterecek. Biz tarihe muzu düşmüş olalım!