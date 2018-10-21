Geleceğin Fenerbahçe’si! – Emre Bol – Fotomaç
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    21 Ekim 2018, Pazar
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    Geleceğin ’si!

    'nin sahaya çıkan onbiri emin olun 'in en az gol yiyen takımı olur. Tabi en az gol atan takımı da!
    İsmail'li 'li sol kanat zaten Fenerbahçe'nin sahaya ne kadar defansif bir kadroyla çıktığının açık bir göstergesiydi dün geceki karşılaşmada.
    Peki Cocu ne yapmak istiyor? Kazanıp puan cetvelinde yukarılara çıkmak mı, berabere kalıp kendini kurtarmak mı?
    Fenerbahçe gibi büyük bir takımın ve camianın hocasının da, oyuncusunun da hedefleri büyük olmalı.
    'a karşı Valbuena ve Alper oynamıyorsa; dış sahada iki tane ağır hücumcu ile sahaya çıkamazsın.
    Sarı-lacivertlilerin Sivas deplasmanında çift santrfor oynaması ne kadar doğru karar ise bu iki santraforun aynı tip oyuncu olması bir o kadar yanlış tercihtir.
    Kaldı ki golü düşünen bir takımın son 15 dakikada İsmail ya da Hasan Ali'den birisini çıkarıp daha ofansif bir oyuncu kullanmaması gerekiyordu.

    Teknik direktör Cocu savunmanın nasıl yapılacağını çözdü ama bu sefer hücum edemiyor!
    Yani merdiven çıkarken sakız çiğneyemiyor Fenerbahçe!
    Sarı-lyaciverli takımda bu kadro kalitesiyle fazlasını yapacağını da zannetmiyorum.
    Kadroya bakıyorum da bu sezon Fenerbahçe'nin bırakın şampiyon olmayı, yarışacak hali yok.
    Yüzde 5.7'lik bir istatistikte olan Fenerbahçe topu içeri atma oranıyla zaten yarışamaz.
    "Geleceğin takımını kurduk" dediler ama umarım geleceğin Fenerbahçe'si bu değildir.
    Yoksa torunlarımız da şampiyonluk göremez!

    • Emre Bol Emre Bol
      1. 21 Ekim 2018, Pazar
      1. E-Posta: emre.bol@fotomac.com.tr
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