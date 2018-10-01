Facia nedir?

İlk 15 dakikanın iki takım için de en önemli ortak yanı, final paslarındaki beceriksizlikler idi.

Böyle olunca da Çaykur Rize'nin frikiği ve Benzia'nın rakipten dönen şutu dışında kimse heyecanlanmıyordu. Ortalar iki takımda da rakibe gidiyordu.

Temposu düşüktü Fenerbahçe'nin.

Benzia dışında dikine oynayanı da yoktu.

İki ön liberonun hücuma pas katkısı da çok zayıf olunca, ön alanda sağa sola çok koşmasına rağmen Slimani'ye top gitmiyordu.

20 dakika sonrası Çaykur Rizespor biraz daha atak gözükendi. Ama onlar da tehdit oluşturamıyorlardı.

O pozisyonsuzlukta, ön alan baskısı ile kazanılan topta Jailson- Ayew paslaşması 30 dakika içinde tek "ahh be" dedirten pozisyondu.





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Çaykur Rizespor, ligdeki "ilk kanat ortası ve ilk kafa golünü" Fenerbahçe'ye Vedat ile atıyordu.Harun yine yan topta yoktu.Hemen ardından savunma arkasına atılan topra Aminu da atınca oyun ilk yarı için Fenerbahçe adına kabusa dönüyordu.Çaykur Rizespor ardından , "ilk duran top ve kafa gollerini" de Fenerbahçe'ye atıyor, kendini çukurdan çıkarırken, teknik direktör Cocu ve Fenerbahçe'yi dibe itiyordu.İkinci yarıya 3'lü savunmaya dönüp, Frei-Aatıf değişikliği ve 3-4- 1-2 ile başladı Fenerbahçe. Ama, çiift santrafora hem orta yapamadı, hem de yapılanlar kalitesizdi.

Ritim tutmuyordu takım, yumuşak stoperler, Benzia dışında pas veremeyen orta saha, oyuna hiçbir katkısı olmayan Ayew, sırtındaki formanın değerini bilemeyen oyuncular , takıma ve taraftara " hiç yaşamadığı sıkıntıları" yaşatıyordu.

Öyle ki, 1 metreden kaleye kafa vuramayacak hale gelmişlerdi.

Ayew'in pozisyonu dışında bilinçli pozisyon da yoktu.

Fenerbahçe takımının oyun planı yok, akordu yok, kondüsyonu yok, hırsı yok, oyuncu kalitesi tartışılır.

Çaykur Rizespor'un başaramadığı herşeyi de başarmasına izin verdiğine göre; sormak gerek facia nedir?