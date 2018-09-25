3 puanı bölüşmece

Beşiktaş'ta Babel santrfordu, Fenerbahçe'de RomanReyes ise ilk kez bir arada oynadı. Fenerbahçe, güvenemediği stoperlerinin önüne Topal-Jailson'u sigorta olarak koymuştu. Beşiktaş, Atiba -Tolgay ile o işe soyununca, orta alanlar kalabalık oluverdi. O zaman da çare, savunma arkası toplardı. Ama başlarda iki takım da bunları iyi kullanamadı. HHH Kanat ortasına ilk geçişte Şener -Aatıf ile pozisyonu bulan 15'te F.Bahçe oluyordu. Sarı-lacivertliler diğer maçlara oranla daha diri, daha koordine , daha doğru zamanda baskı yapandı. Fenerbahçe'nin yaptığı bu baskı da Beşiktaş'ın orta saha adamlarına "çıkarken çok top kaybı" yaptırıyordu. HHH Ama aynı hatayı Şener yapınca, Babel'in şutu tehdit oluyordu. Fenerbahçe'de, Aatıf'ın son paslardaki başarısızlığı dert idi. Çıkarken rakibin kaybının değerlendirileceği en önemli pozisyonu ise Ayew 34 'te harcıyor, üstüne Hasan Ali direğe takılıyordu. Fenerbahçe 5 dakika boğan, ilk yarıyı hak eden taraftı. Ama Ryan Babel'in muhteşem şutu Beşiktaş'ı öne geçiriyordu. HHH 2. yarıya Beşiktaş iyi başlayınca Eljif-Topal değişikliği geldi. Fenerbahçe'de Hasan Ali golü en çok isteyendi. Ayew ve Aatıf kötülerdi. Aatıf-Valbuena değişti. Larin-Adem karşı hamlesi geldi. Maçın en iyisi Hasan'ın Ayew'e attırışı mükemmeldi. Gol sonrası orta sahalar düştü, iki takım da pozisyon bulmaya başladı. Benzia maçta o en önemli dakikaların iyisi idi ama yorulunca Mehmet Ekici girdi. Maç önü A Spor'daki tahminim gibi 3 puanı bölüştüler ve karşılaşma berabere bitti.