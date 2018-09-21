Ali Koç’un zor sınavı

Anlamadığım şekilde, Konya maçı ilk 11'inden 4 farklı oyuncu ile başladık. Maçın başları düşük tempolu idi. 7. dakika sonrasında rakip sahada daha fazla çoğalıyor ama, ceza sahalarına gidemiyorduk. Zagreb de final paslarında beceriksiz idi. Şanssız bir şekilde korner dönüşü karambolde, bir türlü çıkaramadığımız toptan yedik golü. İlk 20 dakika topla % 60 biz oynamıştık ama ilk 6 ortada, ne isabetli ortamız, ne de isabetli şutumuz vardı. Uyuta, uyuta geliyorlar ve İsmail'in hücum da yapamadığı kanattan, rakibe basmaya bile mecalimizin olmadığı atakta golü yiyorduk.

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