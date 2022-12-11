Rüya bitmedi

Fas, Walid Regragui ile adeta tarih yazıyor! 47 yaşındaki teknik adam yönetiminde turnuvada sadece 1 gol yediler. Onu da kendi kalelerine attılar. Genç çalıştırıcıyı, dış görünüşüyle Guardiola'ya benzetseler de oynattığı futbolla ben onda Simeone'den esintiler gördüm. Fas, ilk düdükle birlikte 4-1- 4-1 dizildi. Amrabat'ı merkezde kullanan Regragui'ye, Fernando Santos, Neves ve Bernardo Silva'yı Dias ve Pepe'nin arasına sokarak bu sayede topu geriden hiç problem yaşamadan çıkardı. Taa ki Fas'ın o bildiğimiz sertliği artana kadar… Diogo Costa'nın hatasıyla attıkları gol onlar için adeta piyango gibi oldu! Portekiz, bana göre İspanya'nın düştüğü tuzağa düştü! Nedir o? Yüksek topla oynama yüzdesi. Bu tam da Fas'ın arzu ettiği oyun sistemi. Çünkü topu rakibe verip kendi ceza sahalarında rahatlıkla yer tutup, meşin yuvarlağı diledikleri yere uzaklaştırdılar. Portekiz'in son dakikalarda bu kadar teknik oyuncuların yaşadığı panik onların klasına yakışmadı. Leao dışında isyan eden bir isim göremedim. Cristiano Ronaldo için rüya sona erdi! Fas için RÜYA DAHA BİTMEDİ!