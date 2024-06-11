Aman dikkat!

Maça tutuk başlayan A Milliler ilk 15 dakikada kalesinde gol görmesine karşın oyundan düşmedi. Hatta Ay yıldızlılar 20. dakikadan itibaren oyunun kontrolunü ele almayı başardı. Fakat Polonya'nın savunma arkasına attığı toplar yüreğimizi ağızımıza getirdi. Polonya'nın usta gol ayakları Lewandowski ve Swiderski'nin ilk 30 dakika icinde sakatlanarak oyundan çıkması adeta ekmeğimize yağ surdu.

İlk yarıyı 1-0 geride kapatan Türkiye, ikinci yarıya fırtına gibi başladı. On alanda yaptığımız baskı Polonya'nın dengesini tamamen bozdu. Okay ve Arda'nın oyuna girmesiyle Polonya kalesini ablukaya aldık. Kalesinde devleşen Szczesny, hucum hattımıza geçit vermedi. Ancak gol geliyorum diyordu. Barış Alper, Szczesny'ye "yeter artık" dedi ve topu ağlara göndererek skoru 1-1'e taşıdı.

Bu golün ardından üstünlüğü ele geçirmemiz içten bile değildi. Fakat son dakikada yediğimiz golle karşılaşmadan 2-1 yenik ayrıldık. Genel olarak tat veren ve son ana kadar galibiyeti kovalayan Mili Takımımız, EURO 2024 öncesi umutlarımızı diri tuttu. Ancak savunma hattımız aynı tadı vermedi. Şampiyonada yenilen gollerin telafisi çok zor oluyor. Aman dikkat!