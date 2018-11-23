Zeljko Obradovic'in Kostas Sloukas'a çok sert tepki!
THY Euroleague'de Maccabi'yle deplasmanda karşılaşan Fenerbahçe'de tecrübeli başantrenör Zeljko Obradovic'in Kostas Sloukas'a sert çıkışı dikkatlerden kaçmadı.
Zeljko Obradovic aldığı molada takımın yıldız isimlerinden biri olan Kostas Sloukas'a çok sert tepki gösterdi.
OBRADOVIC ÇILDIRDI
Önce Jan Vesely'in yaptığı top kaybını sertçe eleştiren Obradovic, sonrasında Sloukas'a "Ne yani bana şimdi mi soruyorsun ne oynayacağını? Öyle bir şey yok. Tüm hayatın boyunca bana soracaksın ne oynayacağını! Hepiniz bana soracaksınız! Sadece problem çıktıktan sonra sormayacaksınız" diyerek çıkıştı.
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