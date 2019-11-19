Zeki Uzundurukan: "Sosa 1 milyon euro indirim yapmayı kabul etti"
A Spor yorumcusu ve Fotomaç Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Zeki Uzundurukan, Sosa'nın Trabzonspor'daki performansını yorumladı. Uzundurukan, "Sosa, sözleşmesini yenilerken 1 milyon euro indirim yapmayı kabul etti." ifadelerini kullandı.
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