Zeki Uzundurukan: Başakşehir Muriç için devreye girdi
A Spor yorumcusu Zeki Uzundurukan, adı Fenerbahçe ile anılan Çaykur Rizespor'un Kosovalı forveti Vedat Muriç için Başakşehir'in de devrede olduğunu söyledi.
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