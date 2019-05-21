Zapata için gözler Yanal'da
Transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe, Kolombiyalı stoper Cristian Zapata'yı da gündemine aldı. Sarı lacivertli yönetim, Zapata'nın transferi için Ersun Yanal'ın kararını bekliyor.
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