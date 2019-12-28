Yusuf Yazıcı ameliyat oldu! Ayrıntılar...
Fransa Ligi ekiplerinden Lille forması giyen ve geçtiğimiz hafta oynanan Monaco maçında sağ diz ön çapraz bağları kopan milli futbolcu Yusuf Yazıcı, İtalya'da başarılı bir operasyon geçirdi. Konuyla ilgili ayrıntıları A Spor muhabiri Dündar Keşaplı aktardı.
Tarifeli seferle İstanbul'dan Roma'ya geçen Yusuf Yazıcı, ağabeyi Cihan Yazıcı ve menajeri Adem Cebeci ile birlikte ameliyatının planlandığı kliniğe geçmişti. Milli oyuncu, İtalya'da pek çok kulübün oyuncularını sağlık kontrolünden geçirdiği ve sporcu sağlığı alanında öne çıkan bir klinikte operasyonunu gerçekleştirecek Prof. Pier Paolo Mariani ile görüşmüştü.
Yusuf, yapılan kontrollerden sonra ameliyat edildi.
Lille'in Monaco'ya 5-1 yenildiği lig maçının 38. dakikasında oyuna giren ancak sakatlanarak 87. dakikada sahayı terk etmek zorunda kalan Yusuf Yazıcı'nın, sağ diz ön çapraz bağlarının koptuğu tespit edilmiş ve sezonu kapattığı açıklanmıştı.
- Video Boyutu
-
-
- Bu videoyu bildir
-
-
-
-
-
-
-
-
- İşaretlenen videolar ve kullanıcılar, Topluluk Yönergeleri'mizi ihlal edip etmediklerinin belirlenmesi için YouTube personeli tarafından 7 gün 24 saat izlenir. Topluluk Yönergeleri'ni ihlal eden hesaplara ceza verilir, ciddi düzeyde veya tekrarlı ihlaller yapanların ise hesapları feshedilebilir. Bir kanalı bildirmek istiyorsanız lütfen burayı tıklayın
FOTOMAÇ GALERİ
prev next
- Ozan Kabak Almanya'yı salladı! Değerini 44'e katladı
- Hayalleri suya düştü... Yusuf Yazıcı böyle açıklandı! Fransızlar...
- Guardiola'dan Çağlar Söyüncü'yü yıkan haber
- Arteta geldi işler değişti! Mesut Özil ve Chelsea...
- Juventus'tan açıklama geldi! Merih Demiral...
- Leicester'dan Çağlar Söyüncü'nün transferiyle ilgili net ifadeler! Ocak ayında...
- Milli yıldıza büyük övgü: Dünyanın en iyilerinden olabilir!
- EURO2020 kuralarına siyasi müdahale!
haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.