Yasin Öztekin'den Erman Toroğlu'na flaş telefon!
A Spor yorumcusu Erman Toroğlu, dün oynanan Galatasaray-Trabzonspor mücadelesinin ardından gece Yasin Öztekin'in kendisini aradığını söyledi. "Galatasaraylı Yasin Öztekin dün beni aradı. Maç sonunda benim için Galatasaray'da oynayamaz demişsiniz diye söyledi. Bende evet söyledim sadece senin için değil golden önce topun önünden çekilen Feghouli'ye de dedim. Ben en sonunda Yasin'e dedimki sen öyle oynayacaksın ki bana bu lafımı yetirtmelisin dedim. Bu kadar konuştuk ve saygısızlık vs. hiçbir şey olmadı" "Yasin Öztekin bana 4 yıldır Galatasaray'da oynuyorum dedi. Bende dedim ki Galatasaray ilk 11 oynamıyorsun ama dedim. Bana tabii telefon açarken ben sizi hep izleyen biriyim dedi ve yine izle dedim. Beni geçen sene Mehmet Topal'da aramıştı"
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