"Yakaladığımız fırsatları iyi değerlendiremedik"
Galatasaray maçının ardından A Spor mikrofonlarına konuşan Denizlisporlu futbolcular; Aissati, Lopes ve Olcay, yakaladıkları fırsatları değerlendiremediklerini söyledi.
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