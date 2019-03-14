Yabancı kuralı değişiyor mu?
Kayserispor Kulübü Başkanı ve Kulüpler Birliği Başkan Yardımcısı Erol Bedir, önümüzdeki sezondan itibaren uygulanması planlanan yeni yabancı kuralı ile ilgili A Spor'a özel açıklamalarda bulundu.
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