Volkan Demir: "Aykut Kocaman Fenerbahçe'ye ihanet edenleri yanına aldı..."
A Spor yorumcusu Volkan Demir, Aykut Kocaman'ın Fenerbahçe'den gönderilen antrenörleri yanına almasını yorumladı.
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