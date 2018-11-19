Volkan Demir: "Aykut Kocaman Fenerbahçe'ye ihanet edenleri yanına aldı..."
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    Volkan Demir: "Aykut Kocaman Fenerbahçe'ye ihanet edenleri yanına aldı..."

    A Spor yorumcusu Volkan Demir, Aykut Kocaman'ın Fenerbahçe'den gönderilen antrenörleri yanına almasını yorumladı.

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    19 Kasım 2018, Pazartesi
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