Vedat Muriqi Lazio ile anlaştı mı? Menajeri açıkladı!
Lazio'ya transferi gündemde olan Vedat Muriqi ile ilgili flaş gelişmeler yaşanıyor... Muriqi'nin menajeri Haluk Canatar, transferle ilgili A Spor'a özel açıklamalarda bulundu. Canatar, "Muriç Fenerbahçe'nin satışa çıkarttığı bir oyuncu değil. Lazio ile mevcut şartlarda bir anlaşma yapmam için akıl sağlığımı yitirmem lazım. Ben sözleşmesi devam eden bir oyuncu ile ilgili bir kulüple nasıl anlaşma yapabilirim. Çıkan haberleri de yalanladım zaten." ifadelerini kullandı.
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