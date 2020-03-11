Uğurcan Çakır: Kupaya açız
Süper Lig'de 19. hafta erteleme maçında Trabzonspor, Yeni Malatyaspor'a konuk oldu. Bordo-mavililer zorlu deplasmandan Novak, Sosa ve Nwakaeme'nin golleriyle 3-1 galip ayrıldı. Trabzonsporlu futbolcu Uğurcan Çakır, karşılaşma sonrası A Spor'a açıklamalarda bulundu. Çakır, "Bugün burada güzel bir oyunla, coşkuyla, enerjiyle sahadaydık. Kupaya açız, inşallah Allah bize bunu nasip eder" ifadelerini kullandı.
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