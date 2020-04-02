UEFA'da Finansal Fair Player'de esneklik
UEFA, Haziran 2020'de oynanması planlanan tüm milli maçları ileri bir tarihe erteledi. Avrupa futbolunun patronu ayrıca 2020/21 Avrupa kupalarına katılım için UEFA Kulüp Lisans koşullarının askıya alındığını da açıkladı. Açıklama sonrası A Spor Dış haberler Editörü Ali Baransel, canlı yayına bağlanarak detayları ve gelişmeleri aktardı.
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