Tüzemen: Onyekuru'nun transferiyle Babel'in oynama şansı kalmadı
A Spor yorumcusu Levent Tüzemen, Ana Haber programında Galatasaray'ın gündemine dair flaş açıklamalarda bulundu. Tüzemen, "Onyekuru'nun transferiyle Babel'in oynama şansı kalmadı." ifadelerini kullandı.
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