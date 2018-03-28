Türkiye'de bir ilk yaşandı – Fotomaç TV
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    Türkiye'de bir ilk yaşandı

    Azerbaycan ile Makedonya arasında Antalya'da oynanan hazırlık maçında bir ilk yaşandı. Türkiye'de ikinci kez çevrimiçi olarak uygulanan Video Hakem Sistemi bir ilke imza atarak yanlış kararı düzeltti. Maçın 20. dakikasında Makedonyalı futbolcu Goran Pandev, ceza sahası içerisinde yerde kaldı ancak orta hakem Halis Özkahya "pozisyon dışarıda " dedive frikik kararı verdi. Özkahya'nın tartışmalı kararının ardından Video Hakem Sistemi devreye girdi ve pozisyonu değerlendiren Cüneyt Çakır, Özkahya'nın kararını düzelterek "penaltıya" hükmetti. Cüneyt Çakır'ın Video Hakem olarak "hatalı kararı" düzeltmesi, Türkiye'de bir ilk olarak kayıtlara geçti. Türkiye'de çevrimiçi Video Hakem Sistemi ilk kez iki gün önce Antalya'da oynanan Finlandiya - Malta hazırlık maçında uygulamaya alınmıştı..

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    28 Mart 2018, Çarşamba
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