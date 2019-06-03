Türkiye 2-0 Özbekistan (MAÇ ÖZETİ)
A Milli Futbol Takımımız, EURO 2020 Elemeleri'nde oynayacağı Fransa ve İzlanda maçları öncesi hazırlık maçında karşılaştığı Özbekistan'ı 2-0 mağlup etti.
Hazırlık maçında Özbekistan ile karşı karşıya gelen A Milli Futbol Takımı, Yunanistan ile yapılan mücadeleye göre 10 değişiklikle sahada yer aldı.
Alanya'da Bahçeşehir Okulları Stadı'ndaki karşılaşmada A Milli Takım Teknik Direktörü Şenol Güneş, Yunanistan'la 30 Mayıs'ta yapılan hazırlık maçının ilk 11'inde yer alan futbolculardan sadece Çağlar Söyüncü'yü Özbekistan karşısında 11'de görevlendirdi.
Tecrübeli teknik adam, Özbekistan karşısında ilk 11'i Sinan Bolat, Zeki Çelik, Merih Demiral, Çağlar Söyüncü, Emre Taşdemir, Dorukhan Toköz, Efecan Karaca, Oğuzhan Özyakup, İrfan Can Kahveci, Yunus Mallı ve Enes Ünal'dan oluşturdu.
Milli takımda Uğurcan Çakır, Hasan Ali Kaldırım, Mahmut Tekdemir, Okay Yokuşlu, Burak Yılmaz, Yusuf Yazıcı, Cengiz Ünder ve Hakan Çalhanoğlu kadroda yer almadı.
Ay-yıldızlı ekipte Oğuzhan Özyakup sahaya takım kaptanı olarak çıktı.
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