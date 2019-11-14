Türk Telekom Stadyumu'nda Ceddin Deden Neslin Baban sesleri
Türkiye, EURO 2020 Elemeleri H Grubu'nda İzlanda'yı evinde konuk ediyor. Karşılaşma öncesi tribünlerden Ceddin Deden Neslin Baban sesleri yükseldi. İşte o anlar...
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