Turgay Demir: Favori Trabzonspor
Süper Lig'in 22. haftasında Trabzonspor ile lider Sivasspor karşı karşıya gelecek. Karşılaşma öncesi ASpor yorumcusu Turgay Demir, iki takımın son durumunu değerlendirdi. Demir, favori takımın Trabzonspor olduğunu söyledi.
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