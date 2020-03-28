Turgay Demir: Ceferin'in bütün odaklanması ligleri tamamlamak
Çin'de ortaya çıkan corona virüsü tüm dünyayı etkilemiş ve spor faaliyetlerinin durmasına neden olmuştu. UEFA Başkanı Ceferin de salgından sonra akıllara gelen soru işaretlerine cevap verdi ve ilk hedeflerinin ligleri tamamlamak olduğunu ifade etti. Son gelişmeleri A Spor yorumcusu Turgay Demir değerlendirdi. Demir, "Ceferin'in bütün odaklanması ligleri tamamlamak" ifadelerini kullandı.
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