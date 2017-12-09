Tsubasa tanıtımında Hakan Çalhanoğlu
Televizyon ekranlarına geri döneceği açıklanan bir dönemin efsane çizgi filmi Tsubasa'nın yeni tanıtımında Milli oyuncumuz Hakan Çalhanoğlu da yer aldı.
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