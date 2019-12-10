Trabzonspor'un muhteşem üçlüsü

Süper Lig'de şampiyonluk mücadelesi veren bordo mavili takımda Sörloth, Nwakaeme ve Sturridge skora yaptıkları katkıyla dikkat çekiyor...

Karadeniz ekibinin Crystal Palace'ten iki yıllığına kiraladığı Norveçli forvet Alexander Sörloth, Trabzonspor'un en golcü oyuncusu konumunda bulunuyor... Ligde 14 maça da ilk 11'de başlayan 25 yaşındaki futbolcu, 9 kez ağları sarsarken 4 de asist yaptı...

Geçtiğimiz sezon transfer edilen ve Ünal Karaman'ın vazgeçilmez olan Nijeryalı Anthony Nwakaeme de kaldığı yerden devam ediyor... Süper Lig'de tüm maçlarda forma giyen 30 yaşındaki oyuncu, 4 gol 3 asistlik katkı verdi...

Liverpool ile sözleşmesi bittikten sonra Trabzonspor'un kadrosuna katılan İngiliz yıldız Daniel Sturridge de oynadığı maçlarda farkını ortaya koyuyor...

Sakatlığı nedeniyle sadece 6 maçta forma giyen tecrübeli futbolcu, 250 dakika sahada kalmasına rağmen 2 gol 4 asist üretti...

Böylece Trabzonspor'un üç yıldızı Sörloth, Nwakaeme ve Sturridge toplam 26 gol direkt etki etti...

Bordo mavili takımda bu isimlere sakatlıktan yeni dönen Caleb Ekuban'ın da eklenmesi bekleniyor...