Trabzonspor'dan MHK Başkanı Zekeriya Alp'e tepki
Trabzonspor Kulübü Genel Sekreter Ömer Sağıroğlu'nun imzasıyla Merkez Hakem Kurulu (MHK) Başkanı Zekeriya Alp'in açıklamalarına yanıt verdi.
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