Trabzonspor'dan flaş gönderme!
Trabzonspor Kulübü, sosyal medya hesabından bir video paylaşarak Galatasaray maçı sonrası 'Dersimiz futbol, derdimiz futbol!!!' notuyla flaş bir göndermede bulundu.
- Video Boyutu
-
-
- Bu videoyu bildir
-
-
-
-
-
-
-
-
- İşaretlenen videolar ve kullanıcılar, Topluluk Yönergeleri'mizi ihlal edip etmediklerinin belirlenmesi için YouTube personeli tarafından 7 gün 24 saat izlenir. Topluluk Yönergeleri'ni ihlal eden hesaplara ceza verilir, ciddi düzeyde veya tekrarlı ihlaller yapanların ise hesapları feshedilebilir. Bir kanalı bildirmek istiyorsanız lütfen burayı tıklayın
FOTOMAÇ GALERİ
prev next
- Trabzonspor'da şok! Yıldız futbolcu 3 hafta sahalardan uzak kalacak
- Flaş derbi yorumu! "Yaralı Aslan Fırtına'ya tutulur"
- Ünlü yazardan flaş sözler! "Hakemler Trabzonspor'u doğruyor"
- Trabzonspor'un 11'i belli oldu! Karaman'dan sürpriz karar
- İşte Trabzonspor-Göztepe maçından kareler
- Ünal Karaman'dan sürpriz tercih! Altay maçı 11'inde...
- Futbolda devrim gibi karar! VAR değişiyor
- Trabzonspor'un 11'i belli oldu!
haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.