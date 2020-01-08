Trabzonspor'da Kerem Baykuş sakatlık geçirdi!
Trabzonspor'un genç oyuncusu Kerem Baykuş, 40. dakikada sakatlanarak yerini Onazi'ye bıraktı.
Trabzonspor, Antalya'da Bursaspor ile hazırlık maçına çıktı. Mücadelenin 40. dakikasında sağ arka adelesine tekme yiyen Kerem yerde kaldı. Oyuna devam edemeyen Kerem'in yerine Onazi oyuna dahil oldu.
- Video Boyutu
-
-
- Bu videoyu bildir
-
-
-
-
-
-
-
-
- İşaretlenen videolar ve kullanıcılar, Topluluk Yönergeleri'mizi ihlal edip etmediklerinin belirlenmesi için YouTube personeli tarafından 7 gün 24 saat izlenir. Topluluk Yönergeleri'ni ihlal eden hesaplara ceza verilir, ciddi düzeyde veya tekrarlı ihlaller yapanların ise hesapları feshedilebilir. Bir kanalı bildirmek istiyorsanız lütfen burayı tıklayın
BENZER VİDEOLAR
FOTOMAÇ GALERİ
prev next
- Karaman Denizli planını belirledi! Yıldız isim 11'de...
- Trabzonspor'un Ankaragücü 11'i netleşti
- Trabzonspor transfer bombasını patlattı!
- Trabzonspor'un genç yıldızı Behlül Aydın ile ilgili şaşırtan gerçek
- Trabzonspor'a bir Pers daha! 1.92'lik stoper...
- İşte Ankaragücü-Trabzonspor maçından kareler!
- Spor yazarları Antalyaspor - Trabzonspor maçını değerlendirdi
- Konyaspor - Trabzonspor maçından kareler...
haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.