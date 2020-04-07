Trabzonspor'da düşük maliyet çok gol
Trabzonspor'un hücum hattında forma giyen yıldız futbolcular, düşük maliyetleri ve skora yaptıkları büyük katkıyla dikkat çekiyor.
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