Trabzonspor derbilerde bir yıldır yenilmiyor
Lider Trabzonspor İstanbul'un Üç Büyükleri'ne karşı iyi sonuçlarını Beşiktaş karşısında da sürdürmek istiyor. Bordo-mavililer İstanbul temsilcilerine bir yıldır yenilmiyor.
- Video Boyutu
-
-
- Bu videoyu bildir
-
-
-
-
-
-
-
-
- İşaretlenen videolar ve kullanıcılar, Topluluk Yönergeleri'mizi ihlal edip etmediklerinin belirlenmesi için YouTube personeli tarafından 7 gün 24 saat izlenir. Topluluk Yönergeleri'ni ihlal eden hesaplara ceza verilir, ciddi düzeyde veya tekrarlı ihlaller yapanların ise hesapları feshedilebilir. Bir kanalı bildirmek istiyorsanız lütfen burayı tıklayın
FOTOMAÇ GALERİ
prev next
- Trabzonspor'un 11'i belli oldu! Ekuban beklenirken...
- Trabzonspor'dan altyapı devrimi
- İşte lige damga vuran devre arası transferleri!
- Trabzon yerel basınında şampiyonluk sesleri!
- Trabzonspor'un yeni transferi resmen açıklandı!
- İşte Denizlispor-Trabzonspor maçından kareler
- Spor yazarları Trabzonspor-Fenerbahçe maçını değerlendirdi
- Trabzonspor'dan Galatasaray'a ikinci çalım!
haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.